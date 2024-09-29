人口膨脹無止境　地球資源好難頂

聯合國於2022年11月曾推算，目前全球人口近82億，預計2080年代中期更將達到約103億的高峰。《功夫茶》今集探討人口過剩的弊端。地球人口不斷增加，資源卻未能及時作出自然補充，不禁令人反思人口若減少一半，會否利多於弊；尤其低收入和中低收入國家人口快速增長，更令人憂心未來醫療方面是否足以負荷。

聯合國人口基金執行主任加奈姆表示，80億人對人類來說是個重要里程碑，對於人類壽命延長、孕婦與兒童死亡人數減少感到歡迎，更謂不應該對於有那麼多人感到擔心。不過，《國家地理雜誌》曾探討，人口膨脹或觸發糧食危機、加劇了全球水位上升等問題，世界自然基金會亦指，人類需要相當於1.75個地球的生物承載力，才可持續滿足現有人口需求；若每個人都按美國人習慣消費、生活，每年更需要5個地球的承載力。

在現今享樂主義、物質至上當道下，人為活動勢必加重對環境造成的傷害。以食物浪費為例，約佔每年溫室氣體排放量四分之一，森林過度砍伐、過度捕撈令生物多樣性受到威脅，人類「掠奪式」的使用，已超過地球資源的自然補充量；此外更有塑膠污染、空氣污染等，有限資源一旦迎來過量人類，恐怕麻煩叢生。

不過，富豪馬斯克卻大唱反調，認為人口不足會導致創意及需求不足，連累社會衰敗，更指這個是當今社會危機。觀乎過去被指充滿創意的荷里活，近年卻不斷重拍舊經典，可觀性更是欠奉，似乎未能見到人多與創意的關係；相反，人口不斷膨脹，對環境造成的破壞卻有目共睹，例如臭氧層穿洞、南北極融冰、全球暖化等，連小學生亦能信手拈來。

西方哲學界近年就「人類滅絕」展開熱烈討論，有這種覺醒背後的成因，正是因為氣候變化對地球及人類構成愈來愈大的威脅；歐洲更有團體發起「自願滅絕人類運動」，鼓勵「人類絕育救地球」。這股思潮驟耳聽來似乎很負能量，但實際上，地球人口無止境地不斷增加，人類的未來亦只會是條死胡同；若地球減少一半人口，由80億減至40億，單是少了40億人買衫褲鞋襪，已可節省大量紡織材料，不少紡織廠對環境所造成的污染亦可告一段落。

再以醫療為例，本港公營醫療供求長期失衡，病人日增，醫護人手卻持續短缺，若少一半輪候人士，本港每1,000人僅約2名醫生這個如此離譜的比例或可得到改善；倘若地球由80億人口變成40億，需要的醫生、藥物、儀器等數目將可大減，可說是真正低碳減排，而且對醫療體系造成的重擔亦會相應減輕，對醫患而言亦是好事。

英國人口學家馬爾蕯斯，早於著作《人口原理》指出，人類的經濟只有數學級數增長，當人口增長呈幾何級數，社會只會出現因為人口過多而陷入饑荒、瘟疫與戰爭的下場。2019年底爆發的新冠疫情，正正說明了「人多、密集、頻繁的交往」助長傳染病傳播，可謂「人多好出事」。關於人口過多帶來好處多還是壞處多，以至甚麼才是真正的環保，試問社會上有多少人真正清楚，能夠透徹體會人類對地球帶來的禍害。