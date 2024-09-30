首7個月本港錄得逾1.9萬宗科技罪案　按年微升6%

近年科技罪案不斷增加，不少公私營機構均中招。執法部門公布，今年首7個月本港錄得逾1.9萬宗科技罪案，比去年同期微升6%，但涉及金額較去年同期上升26%，超過30億港元。當中，涉及勒索軟件的個案有26宗，較去年上升一倍，最高勒索金額達7,800萬港元。執法部門早前舉辦「狩網運動2024」，採用公私營合作模式，免費為153間參與企業提供網絡安全漏洞測試，以加強網絡防禦。

執法部門表示，今年首7個月本港共錄得19,257宗科技罪案，與去年同期相比上升6%，當中約80%為網上騙案。對比過去兩年平均約41%至49%的年度增幅，今年科技罪案的升幅顯著放緩。不過，損失金額方面則約為30.8億元，上升26%。

在19,257宗科技罪案當中，錄得37宗入侵系統個案，較去年同期的24宗，上升超過50%，損失金額共340萬港元；而涉及勒索軟件的個案則有26宗，較去年升一倍，當中大部分個案都涉及境外黑客團夥，最高勒索金額達7,800萬港元。

此外，黑客近年採用人工智能（AI）技術，以提升網絡攻擊效率。由去年1月至今年6月，執法部門共接收超過2,500萬條網絡威脅情報，當中大部分均是針對海外機構，經分析後已將情報分享至相關機構，協助機構作出預防。執法部門預料，網絡攻擊將會變得日益頻繁，無論市民或是企業都需要持續加強網絡安全保護。

執法部門早前舉辦「狩網運動2024」，採用公私營合作模式，為參與企業提供免費網絡安全漏洞測試、網絡安全報告及一對一專業網絡安全諮詢。運動今年新增AI密探，通過掃描暗網的方式，識別針對企業的攻擊，並發出高達2,100個網絡攻擊警示，當中有逾200個屬高危險性，讓企業可作預先修正。網絡安全專才其後再為企業系統作詳細檢測，最後找出91個漏洞並提供整改方案，當中涉及防範電子郵箱被用作釣魚詐騙工具、協助企業及機構保護客戶資料，及保障企業業務不受阻斷服務攻擊。

執法部門表示，是次運動共有153間機構參與，比上屆的60間增長超過1.5倍，反映網絡安全愈來愈受社會重視。該運動於上周四（26日）舉辦閉幕及頒獎禮，頒授電子獎章予47間在網絡安全漏洞測試中，積極修補系統漏洞或擁有良好網絡安全意識的參與機構。

得獎機構之一、香港仔坊會代表盧重漢表示，運動懸賞白帽駭客檢測機構系統，能積極找出問題之外，還提供解決建議，當修正後亦提供覆檢，確保漏洞已修補。另一得獎機構、樂旼共融教育有限公司代表劉樂健指，公司雖未經歷過任何網路攻擊，但主要服務對象為有特殊教育需求的組別，資料庫儲存了非常敏感的資料，希望透過活動加強網路安全。