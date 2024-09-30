東方日報A1：老殘水管爆裂鬧市路陷　坑浸的士險殺人

本港水管老化問題為人詬病，今年發生至少20宗爆水管事故，單在長沙灣一個月內已有兩次。繼本月17日東京街有地底鹹水管爆裂沖毀私家車後，昨日荔枝角道再有使用逾60年「老爺」食水管爆裂，巨大的「噴泉」形成漩渦令路面下陷。一輛載客的士駛經時意外墮入坑內，司機與乘客見水浸眼眉跳車逃生，的士最後被積水吞噬打側沉入深坑，的哥報稱頭暈及四肢麻痹送院。警員圍封現場路面，水務署人員閂上水掣及展開搶修，因事故封閉的荔枝角道往旺角方向行車線，預計今日清晨可恢復全線通車。

昨日凌晨零時許，荔枝角道880號對開往旺角方向行車線的中慢線有地底食水管爆裂， 大量食水伴隨沙泥碎石湧出路面，形成的巨大噴泉導致路面崩塌下陷，淹浸附近一帶路面。期間一輛載客的士駛至，司機疑未知路陷沿中線一衝而過，結果墮入坑內動彈不得，左邊車身呈45度傾側。眼見的士快將被「洪水」淹沒，姓蕭（59歲）司機及姓陳（47歲）男乘客，慌忙打開右邊車門逃命，同時致電報案。

警員接報到場圍封受影響路面，水務署人員趕抵關上附近水掣，由於地底泥水仍不斷湧出，亦通知渠務署派員到場檢查污水渠。疑因渠道阻塞，路面積水水深一度達半米，約30米乘10米範圍儼如水塘，該的士也漸漸沉入深坑內，至凌晨1時50分終被積水吞噬。其後水務署人員終於關上爆裂水管的水掣，在水退卻後見到路面滿布沙石，的士翻側在面積約4米乘4米、約兩米深的坑洞內。

事件中，姓蕭的哥報稱頭暈及四肢麻痹，需送院治療，姓陳男乘客並無受傷，其後轉乘另一輛的士離開現場。蕭憶述事發經過指，當時在長沙灣工廠區接客前往觀塘，駛至現場時已見中線爆水管，因當時積水尚淺，快線亦有一輛巴士駛過，他遂繼續沿中線慢駛而過。詎料左邊車身突然墮坑，踩油加速亦未能脫困，他見路面水深僅及腳眼，於是與乘客一齊逃離車廂。蕭續稱，「當時冇擔心過，依家睇番梗係擔心喇，最擔心車上兩部電話」。蕭又透露駕駛的士近20年，從未遇過同類事故。

昨日早上8時許，維修工人臨時封閉現場的行人天橋，以便稍後的善後工作及路面維修。及後有挖泥機到場清理深坑內的沙泥，吊臂車也將的士吊回地面，可見的士車身多處損毀，由拖車拖走善後及維修。受爆水管影響，荔枝角道往旺角方向近蝴蝶谷道的全線封閉，於葵涌道往旺角方向及蝴蝶谷道往荔枝角道方向的車輛不能駛入荔枝角道往旺角方向，駕駛人士請考慮改用其他道路，12條巴士路線受影響須改道行駛。

水務署表示，會為墮坑的士車主就索償提供適切協助，該名的士司機不適送院檢查，暫時沒有大礙，署方管理層已到醫院探望受事故影響的司機並致以慰問。署方經進一步檢視，發現一條連接直徑750毫米的主水管的300毫米的食水供水管出現爆裂，涉事喉管是於1960年代鋪設的鑄鐵製食水喉管，供應長沙灣附近一帶的食水。由於水務署得悉事件後隨即派員暫停相關喉管的供水，並進行供水調度，未有影響附近用戶的食水供應。

水務署工程團隊正進行緊急維修及相關路面修復工程，已於昨日傍晚約6時恢復荔枝角道往旺角方向快線的行車，並計劃於今日早上6時前全面重開荔枝角道往旺角方向的行車線。就是次事件，水務署正進行詳細調查，將於兩星期內向發展局提交報告。

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