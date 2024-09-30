3D打印人造蜘蛛絲　有望成新型傷口敷料

蜘蛛絲以極高韌性聞名，在相同體積下，強度甚至超過鋼鐵，惟取得天然蜘蛛絲一直存在困難。江蘇省南京工業大學高兵兵博士領導的研究團隊，透過基因工程技術，終於成功克服了這一挑戰，並將其製成傷口敷料，為傷口愈合和再生醫學帶來新希望。

團隊首先修改了天然蜘蛛絲蛋白的序列，設計出一種易於紡絲且穩定的蛋白質，並利用微生物大量生產此改良蛋白，然後再透過連接微型中空針頭到3D打印機噴嘴，模擬蜘蛛吐絲過程，將蛋白質溶液抽成細絲，並編織成粗纖維。

團隊進一步將這些纖維編織成原型傷口敷料，在患有骨關節炎，以及糖尿病引發慢性傷口的小鼠上，分別實行為期兩周的治療測試。結果顯示，骨關節炎小鼠的關節腫脹顯著減輕，組織結構也得到修復，而糖尿病小鼠皮膚傷口癒合程度顯著提升，證明這種新型敷料比傳統繃帶更能促進傷口愈合。另外這種人造蜘蛛絲敷料具良好的生物相容性和可降解性，並易於添加藥物，可進一步增強其治療效果。研究成果近日已發表於國際著名學術期刊《ACS Nano》。