超強颱風山陀兒料周三登陸台灣　隧道冧山泥傳困14人

超強颱風「山陀兒」轉向，持續逼近台灣，當地氣象部門周一（9月30日）凌晨2時半發布陸上颱風警報。根據最新預測，山陀兒影響台灣最明顯時間，將為周二至周四（10月1至3日）。中央氣象台周一上午繼續發布颱風黃色預警，料山陀兒周三（10月2日）下午至晚上在台灣西南部沿海登陸。

台灣氣象署簡任技正伍婉華周一表示，山陀兒接近台灣過程中逐漸增強，因結構完整，未來所經地方需防強風豪雨。據台氣象署觀測，山陀兒中心當日上午7時位於鵝鑾鼻東南偏南方約250公里，以時速9公里向西北偏西移動，陸上警戒範圍包括台東、屏東、恆春半島。台灣東南部海面及鵝鑾鼻附近已有長浪，隨着山陀兒漸近，台灣西北部及西南部沿海也有長浪，蘭嶼清晨已觀測到7.7米浪高。台氣象署另觀測到蘭嶼有12級強風，西北部沿海有9級強風，大風浪區將擴展至台灣海域，颱風中心經過地方會有14、15級強風。

蘇花公路和仁至崇德路周一有大雨，清水斷崖雨量站10分鐘累計錄得12.5毫米，公路局發出訊息，蘇花公路只出不進，鐵路崇德、和仁間預警性停駛。匯德隧道出現大面積山泥傾瀉，傳出有8車14人受困，消防局已派人車前往。另外，花蓮縣秀林鄉公所周一早上7時17分發出緊急公告，因颱風導致降雨量過高，秀林鄉和平村及大天祥地區當日停班停課。台東縣蘭嶼鄉周日已宣布周一停班停課。