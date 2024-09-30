十一假期多個景區門票售罄　深圳口岸明迎出行高峰

內地鐵路十一黃金周運輸周日（9月29日）開始，至下周二（10月8日）結束，為期10天。十一假期多個景區景點門票售罄，國內機票票價同比下降約兩成。其中四川九寨溝風景名勝區管理局公告，截至周日早上11時，該景區周三及四（10月2日及3日）門票預訂4.1萬張，已達到最大承載量。

九寨溝風景名勝區管理局官網數據顯示，截至周一（9月30日）凌晨，九寨溝周三至五（10月4日）的遊客預訂人數均已破4萬，周二和周六（10月1日和5日）預訂人數亦超過2萬人次。全國多個熱門博物館的購票預約頁面顯示，北京故宮博物院、南京博物院、湖南博物院周二至下周日（10月6日）都已約滿，三星堆博物館同期的白天票也約滿。美團和大眾點評平台數據顯示，十一出遊相關搜索量同比上漲27倍，熱門目的地前5位分別是北京、西安、成都、南京和重慶。

十一黃金周內地鐵路預計發送旅客1.75億人次，其中周二為客流高峰日，料突破2,100萬人次。廣東深圳各口岸也將迎來出入境客流高峰，預計深圳通關口岸出行高峰期出現在周二至三，市內出行高峰出現在周二至四。據鐵路12306預售情況，熱門到達城市主要有北京、上海、廣州、成都、杭州、武漢、深圳、西安、南京、長沙。