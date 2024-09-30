理大團隊研新款手推車　設遮蓋防跌垃圾　便工友清潔街道

現時全港有逾1.3萬名清潔工友負責街道清潔及收集垃圾工作，但他們工作的手推車設計簡陋，未能便利工作需要之餘，長時間使用更有機會造成身體勞損。有團隊按工友需要，改良他們工作必備的手推車，製作兩部全新設計的清潔工友手推車，改良煞車系統及垃圾遮蓋等功能。有參與測試的清潔工友普遍對「清潔工友手推車」評價正面，特別是煞車系統及防止垃圾掉下的設計等，認為可為他們帶來方便。

理大賽馬會社創「騷‧In‧廬」計劃團隊今年初開展項目，着手改良手推車，團隊落區觀察和訪問，與工友交流，實地視察垃圾收集站，了解清潔工友需要，最後由設計師製作出兩款清潔工友手推車。團隊指現時清潔工手推車在斜路或路面不平的道路上，手推車容易溜走，或釀成意外；手推車上的垃圾桶不設上蓋，出現垃圾外露情況等問題。項目顧問、設計師陳嘉興表示，製作兩部全新設計的清潔工友手推車，主要以車身長短作劃分，設計會以四大範疇作考量及研究，期望設計出最切合清潔工友需要的手推車。

兩部全新設計的「清潔工友手推車」均負重約100公斤，團隊透過實驗室及街頭進行測試。

有參與測試的清潔工友認為，尼龍背網實用，防止垃圾掉下之餘，亦可以掛上小量私人物品；有清潔工友認為煞車系統十分合用，讓她們在斜路工作時，毋須憂慮手推車會向下溜走；有試車工友有試用工具擋板放置掃把等，防止工具滑落。

團隊表示將會向食環署、清潔外判商及職安局推廣是次測試中較受工友歡迎的配件，包括煞車系統、背網及延伸手柄等，期望日後能在合約再加入配置；以及希望物色更多不同類型的工友進行街頭測試，例如為住宅或商業大廈進行清潔的工友。