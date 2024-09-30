指政府角色被動　智庫倡設盛事辧公室　探討體育盛事升級轉型

近年政府大力發展旅遊和體育盛事，有智庫指現時政府角色較為被動、缺乏系統性的策略規劃吸引賽事落戶香港，本港需要更高層級的辦公室協調與不同持份者協調，建議把現時的盛事統籌協調組升及為常設的盛事辦公室，又指本港應具備「搶盛事」的更大藍圖，從時間上組合不同活動、並將旅客消費拉長。同時，本港部分場地不適合進行更高層級的體育比賽，建議體育園開幕後逐步升級場地。

現時舉辦盛事涉及食環署、旅發局、運輸署等多個部門，而且須要向不到部門及其分部申辦不同牌照，當中臨時公眾娛樂場所牌照可達42天處理時間。該智庫的研究報告建議設立更高層級的恒常辦公室，為牌照事務作單一對接窗口，同時方便諮詢旅遊及體育業界、評估盛事規模及價值。該智庫又指本港及新加坡都會利用議會展覽活動場賽事經濟效益最大化，即安排體育、文藝、及議會展覽在相近的日子進行。

該智庫認為應在時間上配合不同活動，吸引國際旅客前來本港，同時協調周邊活動商圈，指政府須有主動協調角色，又指旅行團一般難購買相關數量門票，因此較少安排周邊活動，故需要更高層級的常設辦公室同時可以配合與旅遊業界溝通。該智庫指本港應具備「搶盛事」的更大藍圖，舉例世界游泳錦標賽需要1億美金資金，此等比賽須有財金官員審批及協調其他財務安排，指長遠需要協調辦公室。

在場地方面，該智庫指現時部分場地未達更高層級國際賽事要求，但以往因其他賽事進行難以更新設施，其望啟德體育園啟用後可逐步更新，舉例指維園網球場的底線後餘地少於6.4米、部分場館照明不足，期望改善後能吸引更大型、更重要的賽事。