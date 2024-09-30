海外非常任法官范理申離任　成今年第5位跳船「洋法官」

再多一名海外非常任法官離任，司法部門指不會影響終審法院運作。終審法院海外非常任法官范理申（Nicholas Phillips）於今日（9月30日）完成任期後明日（10月1日）將不再續任，原因是「個人理由」。司法部門表示，范理申的此次離任並不會影響到終審法院之運作，此外會繼續於香港和海外尋找非常任法官。

司法部門回應傳媒查詢時表示，對范理申多年來任期上的貢獻表示感謝，儘管近年來有若干非常任法官選擇離任，但絕大多數非常任法官，無論在任還是離任，都表示對香港的獨立司法制度及香港法院致力維護法治充滿信心。司法部門還表示，終審法院的上訴個案數字一直保持穩定，近期的人員變動並不會影響終審法院的運作。同時，若有合適人選亦會按照《基本法》及 《香港終審法院條例》的既定機制作出任命。

此次離任的非常任法官范理申在2012年10月1日起即任職終審法院的非常任法官，至今已經服務12年。范理申離任後，終審法院的非常任法官人數降至6人，分別來自澳大利亞和英國。加上范理申，今年至今已經有5名非常任法官離任，分別是岑耀信、郝廉思、紀立信、麥嘉琳以及此次的范理申。