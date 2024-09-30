12港人蛇兩男上訴獲即時釋放　判詞指下調刑期屬公道

12名香港人蛇偷越邊境事件中，其中兩人廖子文及鄭子豪，因涉於2019年管有汽油彈的半製成品等，被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。兩人早前認罪，連同因偷渡潛逃而被控妨礙司法公正罪，共判囚31個月。不過及後得悉，因兩人已服畢潛逃案的刑期，無法與其他刑期同期執行，令實際刑期較原審判刑多出半年。兩人不服刑期提出上訴，上訴庭今年3月決定撤銷原定刑期，並改判可即時釋放兩人的刑期，並於今（30日）頒判詞解釋理由。上訴庭指，考慮到原審法官的原意、兩上訴人在相關時段一直行為良好的事實，不下調刑期不會公道。

廖子文及鄭子豪就潛逃承認妨礙司法公正罪，被判入獄10個月。另外兩人承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，控罪指他於2019年9月30日，在灣仔駱克道一個大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。廖認罪，並就該案被判囚27個月。法官指示兩案的部分刑期分期執行，經計算後兩人總刑期為監禁31個月。

據上訴方指，原審法官的原意，是要透過部分同期和部分分期的命令，讓有關兩案的刑期，合共為31個月。但由於妨礙司法公正的10個月已剛好完成，令原有的設想無法實現，以致連原審法官也在〈後記〉中表示，若然及早得悉以上的情況，他便會在管有汽油彈判處鄭子豪和廖子文入獄21個月，而非現時的28和27個月。上訴庭今日在判詞中指，對行為良好的囚犯而言，能獲得三分一的減刑，也是一般預期，直至3月19日，上訴庭既沒有從答辯方收到有關頭一點的任何陳詞，而根據2024年3月23日的修訂而新增給第69條的國家安全考慮又尚未生效，故撤銷兩人在汽油彈案的刑罰，一律改判為一個可以令他們即時獲釋的刑期。

案件編號：CACC 115/2022