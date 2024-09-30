利用影響力受賄　省公安廳前副廳長被開除黨籍

湖北省紀委監委周日（29日）發布消息，對湖北省公安廳前黨委委員、副廳長干永平嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄罪，決定給予他開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇，收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

調查指，干永平落實黨中央重大決策部署不堅決，串供和偽造證據，對抗組織審查；無視中央八項規定精神和廉潔紀律，違規收受禮金，違規接受宴請；違規干預和插手執法司法活動；把執法權當作謀取私利的工具，靠案吃案，退而不休，大搞權錢交易、期權腐敗，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬、案件處理等方面謀利，並非法收受巨額財物。現年63歲的干永平曾任湖北省公安廳禁毒總隊總隊長、治安總隊總隊長等職，2018年任省公安廳黨委委員、副廳長，2020年兼任一級巡視員，之後卸任。

最高人民檢察院同日公布，黑龍江省政協前黨組成員、副主席李海濤涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定，該案正在進一步辦理中。此外，貴州省教育廳黨組書記、廳長鄒聯克涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。