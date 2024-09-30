4歲女童縫針後心臟驟停　父一度哽咽　轟仁濟醫院破壞家庭

4歲女童仁濟醫院縫針後心臟驟停，至今仍然危殆。其父黎先生斥責院方隱瞞真相，指「上帝會懲罰他們（涉事醫護）」，又指相信法治社會會還原真相，目前打算再以民事訴訟形式追討。有議員指相關建議只是內部指引沒有公開，期望當局向家屬和公眾交代。

黎先生見記者時一度哽咽，形容女兒日日夜夜全身插滿喉管、靠呼吸機呼吸，引述主診醫生所指女兒情況每天下滑，自己和太太輪流到醫院照顧。他感謝執法人員專業精神，以及瑪嘉烈醫院照顧女兒。但他指仁濟醫院破壞了他的家庭，管理層早前記者會對他向院方講述的情況隻字不提。

他指在自己心中醫護人員是勇敢的英雄，認為仁濟醫院「隱瞞真相」令她感受到其黑暗，曾給予兩次機會無果才選擇報警，指「上帝會懲罰他們（涉事醫護）」。

協助他的議員陳穎欣批評當局7月曾就改善縫針的指引但只透過內部刊物通知員工，指應向家屬及公眾解釋內容。她又批評當局雖接受委員會30項建議，但建議只屬「方向性」，須「細化」才能落實。她又表示事件反映目前問責出現問題，應向公眾交代。

黎先生的律師相信執法部門是有足夠證據才起訴涉事醫護人員，黎先生現時計劃以民事訴訟追討，代表律師已向相關部門發信，確認對方已委託法律代表跟進。