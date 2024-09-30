上海仔涉藏武被捕　頭耷耷赴尖沙咀警署報到

黑幫「和勝和」前坐館上海仔「郭永鴻」，今年7月因涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，經執法部門通宵扣查後獲准保釋候查，期間須定時定候返執法部門報到。上海仔原定本月19日報到，基於行動需延期近兩周，今日(30日)下午由數名身穿黑衣的大漢及律師代表陪同下，第二度前往尖沙咀警署報到。

下午近4時，一身白衫白褲打扮的上海仔，頂住一頭稀疏的瀏海，由3名黑漢陪同下步入警署。上海仔等候執法部門人員辦理續保手續期間，同行的黑漢則在報案室等候。上海仔一行逗留約45分鐘後，約下午4時40分離開步出警署，登上一輛私家車離去。

不過，東方記者正常合法採訪期間，同行黑漢發現被拍攝後，以手機反拍記者，企圖影響及妨礙記者採訪，有阻礙新聞自由之嫌。

案發於今年7月13日晚上6時30分，上海仔與另外4名男子於尖沙咀寶勒巷9至11號對開一輛私家車上，形迹可疑被警員搜查，人員在車上搜出木棍及金屬棒，隨即拘捕郭永鴻及其餘4人(25至66歲)。他被扣查近48小時後，准以1萬港元保釋候查，期間「上海仔」報稱不適，由執法部門安排送往伊利沙伯醫院就醫。上海仔於8月20日首次返警署報到，之後因行動理由延至今日報到。