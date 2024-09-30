計劃未來5年完成475部升降機現代化工程　當局探討AI預防性維護

房屋署自90年代起，開展升降機現代化工程計劃，為運作25年或以上的升降機進行更新。根據房委會向立法會提交的文件顯示，有議員關注升降機安全改善工程的最新進度，以及預計完成整項改善工程的時間。政府表示，房委會先後完成了1,500多部舊式升降機的現代化工程，並計劃在2023/24年度起的未來5年，為26個公共屋邨約475部升降機進行現代化工程；亦自2020年起為升降機進行安全改善工程，按機電署的建議為升降機加裝最新的安全裝置。

立法會房屋事務委員會將於下周一(10月7日)，討論有關公共租住屋邨的升降機現代化計劃和其他升降機安全改善措施。該文件顯示，有議員認為當局應持續檢討現代化工程的程序和提升效率，以期盡量減少升降機因進行現代化工程而停用所引致的服務中斷。政府回應，指房屋署會探討其他措施，例如進行局部升降機現代化工程，並要求承辦商在取得准用證後的兩個星期內恢復升降機服務，以盡量縮短升降機的停用時間。截至去年11月30日，在1,871部優先處理的升降機中已有約404部完成改善工程。

有議員亦關注在計劃下決定升降機更換工程優先次序的評分機制的運作。政府回應，指為加快評估流程，房屋署亦已將評估表格數碼化，並將評估報告記錄在資訊科技系統中。自今年第一季起，負責人員可直接於系統輸入數據，以得出有關升降機的評分。

當局在文件中亦稱，為及早發現或糾正升降機保養問題， 房屋局與應科院在去年11月簽署合作備忘錄，共同探討應用人工智能升降機預測性維護系統來進行預防性保養。