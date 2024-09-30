工會促調整強積金供款入息上下限　倡政府為低薪者代供

強制性公積金制度2000年年底實行，供款入息上下限脫離機制過10多年未有調整。有工會指住劏房、領最低工資的人士只有不足3,000港元應付日常開支，指現時強積金供款下限不合理。有議員建議政府為低薪者「代供」強積金，調整強積金供款入息上下限為5.1萬元和1萬港元。

現時潔淨行業從業員只能勉強應付日常開支，香港環保物流及清潔從業員協會理事長林有貴舉例，假如有人拿最低工資，每天8小時、每月工作26天，月薪只有8,320港元。按照現時7,100港元供款入息下限，該人士須繳付416港元向積金供款，假若劏房月租一般5,000港元，該人士只餘下約2,900港元左右應付日常開支。他指入息下限比最低工資水平還低，並不合理。

議員黃國指當局曾表示在「積金易」平台運行後為收入低於供款入息下限的僱員及自僱人士代供5%的強積金，但仍未實行。他建議調整強積金供款入息上下限為5.1萬港元和1萬港元。他估算，有34萬本地僱員月入少於1萬港元，代供強積金一年預算約為13至14億港元，形容是「小錢辦大事」、財政上可以負擔。

根據《強積金計劃條例》，積金局必須每4年就強制性供款的上下限進行不少於一次檢討，但現時已有11年未調整。他指現時供款的上下限維持是嚴重滯後，指假如現時仍不及時作出調整，中產僱員的退休權益將減少115萬港元，與加強退休保障的原意背道而馳。他又指強積金是一個高度壟斷的市場、缺乏有效競爭，過去10年的年率化淨回報為介乎 -2.67% 至 1.53%，跑輸本港同期的綜合消費物價指數2.02%，削弱強積金儲蓄功能和退休保障力度。

對於年紀大、欠缺投資知識的僱員，香港百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，他們管理強積金組合時會傾向選擇風險較低的保本產品，但工作30年後，強積金帳戶有30萬港元左右的工友退休可能只有數十萬港元，不足以應付退休生活。他要求有「保證回報高於通脹」的基金產品，做到保本增值。

黃國強調政府須切實履行香港當家人、第一責任人角色，積極主動作為，回應市民訴求。他指政府應承擔起社會責任，盡早推動「保證回報高於通脹」的強積金產品落地，讓追求保本增值、穩健回報的打工仔有選擇；盡快公布落實代供安排，及時調整並遵守供款上下限調整機制。