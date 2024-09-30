公屋幸福設計指引先導項目　五試點屋邨明年展開主題改善工程

房屋局指在制定幸福設計指引的同時，率先在現有屋邨推出先導項目，融入和落實幸福概念。

房屋局及房委會早前推出「幸福設計」指引，作為日後新建公營房屋及現有屋邨翻新的參考和設計依據。房屋局向立法會提交的文件，指在制定幸福設計指引的同時，房屋署亦把握時間和善用恒常資源，率先在現有屋邨推出先導項目，融入和落實幸福概念。這些先導項目包括外牆粉飾及小型屋邨改善工程、園景美化工程，以及主題屋邨改善工程。

立法會房屋事務委員會下周一(10月7日)將會司召開會議，討論擬訂幸福設計指引及推行先導計劃的進展。房屋局的文件指，「幸福家族•繽Fun屋邨計劃」至今已經揀選了20條屋邨進行，改善工程已於本年第一季度開始分階段展開，部分外牆粉飾工程亦陸續完成；「綠綠家園」計劃至今已經揀選了40條屋邨進行，園景美化工程已於本年第一季度開始分階段展開，部分綠化工作已經完成；「幸福先行•預試計劃」選定了5個試點屋邨，包括啟業邨、澤安邨、富山邨、水邊圍邨及美林邨進行主題改善工程，改善工程將於明年分階段展開，並預計在2027年內完成。

局方又稱已逐步將幸福設計指引的概念加入正在興建的公營房屋項目之中，例如屯門顯發邨和業旺邨第二期等，這些新建項目最快將於今年年底落成。