觀塘一外傭職業介紹所未遵守實務守則　遭勞工處撤銷牌照

勞工處今日(30日)表示，已撤銷位於觀塘的「JB Employment Agency」的職業介紹所牌照，亦為今年首宗被撤銷職業介紹所牌照的個案。.

該職業介紹所因多方面未能遵從實務守則內訂明的規定，包括在向僱主提供服務時，未有與僱主簽訂書面服務協議；在收取服務費後，未有向僱主提供收據；未有向僱主講解聘用外籍家庭傭工（外傭）的相關法例以及僱主的權益和責任；未有向僱主提供與外傭權益有關的指南、單張、資料小冊子及樣本表格；以及未有要求僱主以書面確認其已收妥僱傭雙方簽署的標準僱傭合約，而被撤銷牌照。

勞工處又指，實務守則列出職業介紹所經營者在營運時必須遵守的主要法定要求，亦闡明處長期望職業介紹所在經營時應達到的標準。2018年2月9日生效的《2018年僱傭（修訂）條例》訂明，處長如有合理理由信納職業介紹所的持牌人或擬作為持牌人的人士，或該等人士的有關連人士或受僱人員，曾違反條例第XII部的任何條文或根據條例第62條訂立的任何規例，例如濫收求職者佣金、無牌經營，或沒有遵從根據條例第62A(1)條發出的實務守則，可拒絕發牌或續發牌照，或將牌照撤銷。