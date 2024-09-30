稱中大與內地大學關係良好　現任校長段崇智拒評價候任人選

中大校董會日前(27日)一致通過由「無創產前檢查」之父、中大醫學院副院長盧煜明出任中大下任(第九任)校長，任期5年，由明年1月8日起生效。現任中文大學校長段崇智出席中大自家研發衞星「香港青年科創號」記者會時，被問現場記者問及辭任校長的原因、對新任校長盧煜明的評價，以至有否後悔曾於反修例事件期間到中大2號橋，段崇智一律以與活動無關為由拒絕回應。

中大與國家航天局合作，9月24日成功在山東省煙台發射首顆中大研發的遙感衞星「香港青年科創號」，被問到今次中大與國家航天局合作發射衞星，是否反映他處理反修例事件的手法，和及後的中大校政爭議，並沒影響中大與內地的合作，段崇智指中大與內地和國際大學的關係一直非常好，中大一直「穿針引線做媒人」，連接香港與內地及國際高等教育機構的橋樑，北大、清華等內地高等學府都是中大的「好朋友」。

「香港青年科創號」為首個獲香港特區政府（ITC/LSCM）資助的對地觀測衞星建設項目，中大衞星星座總設計師馬培峰指國際首顆AI大模型科學衞星，搭載了高分辨光學遙感相機和高性能算力載荷，實現高解像度對地遙感觀測、數據在軌智能處理以及星上大模型在軌部署等核心功能，將分析香港及大灣區一帶的環境及地理資訊，用於災害監測等。衞星由捷龍三號運載火箭在山東海陽發射基地成功發射入軌，該衞星將服務於智慧城市、碳中和及可持續發展等研究領域。