嚴重職務違法　新華保險前董事長李全開除黨籍

中央紀委國家監委周一（30日）通報，新華人壽保險股份有限公司前黨委書記、董事長李全構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，決定給予李全開除黨籍處分，移送檢察機關依法審查起訴。同日，中央紀委國家監委通報，中央紀委國家監委駐中央組織部紀檢監察組組長李剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

經查，李全喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，多次接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，在職工錄用工作中違規為他人牟取利益；違規收受禮品禮金，利用國有金融機構從業便利大肆從事營利活動，違規兼職取酬、超額領取薪酬；毫無紀法底線，肆無忌憚「靠金融吃金融」，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、獲取投資機會等方面謀利，並非法收受巨額財物；肆意侵吞公共財物，造成國家和人民利益重大損失。

通報指，李全嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經中央紀委常委會會議研究，決定給予李全開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

李全現年61歲，1988年取得中國人民銀行研究生部貨幣銀行專業經濟學碩士學位。他2019年6月加入新華保險，擔任該公司臨時負責人，同年8月起擔任新華保險首席執行官、總裁。2023年4月，國家金融監督管理總局官網顯示，李全新華保險董事長的任職資格獲核准。惟2023年8月，新華保險發布公告稱，公司董事會收到李全辭職函。他今年4月傳出疑似失聯。