西九無人機表演取消　主辦單位向觀眾致歉　葛珮帆籲備應急方案

​西九無人機演出取消，承辦單位表示，無人機信號受到嚴重干擾，令無人機無法準確定位，經調查後相信與氣象因素有關，非人為干擾。由於故障無法修補，無人機表演最終需要取消，並採用事前預備的應變方案，在電視直播用上早前無人機預錄片段。當局對現場及電視機前等候的觀眾致歉。

議員葛珮帆表示，據她了解，今晚無人機表演取消並非人為干擾或技術故障，是因為太陽風暴現象約在表演前15分鐘左右出現，是天文現象，突然而來，之前不能預估，像水龍捲一樣。由於形成「電離層」超強嚴重干擾，所以無奈取消。據知今晚華南地區所有無人機表演都未能演出，和黃大仙上次取消表演的情況一樣。

今年是太陽日冕物質拋射（CME）引起地磁風暴的活躍年，地磁風暴會影響近地軌道和地球表面的某些基礎設施，有可能干擾通訊、電網、導航、無線電和衞星運行，亦可能引發極光現象，所以今年無人機表演可能會較多機會遇到「電離層」干擾。

葛珮帆認為吸取了這兩次的經驗，各主辦單位必須備有應急方案，一旦遇到「電離層」嚴重干擾，或其他突發情況，應盡早向市民及旅客解釋清楚情況及通知無人機表演大有可能取消，讓旅客知道此乃天文現象，而非技術失誤，並有所準備，以免影響香港形象。