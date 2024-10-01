東方日報A1：南亞幫霸逃生通道　食環警方消防鬥卸懶理投訴

南亞幫無惡不作，不僅形成社會治安隱患，更構成安全風險，惟相關部門互相「推波」，變相縱容南亞幫亂港。《東呼即應》接獲深水埗福華街一幢唐樓居民投訴，指有南亞幫經常將雜物放置大廈後樓梯走火通道，不僅衞生堪虞，一旦發生火警，更逃生無門後果不堪設想。《東呼》團隊到大廈發現問題嚴重令人觸目驚心，雜物更堆積至通往天台通道大門被壓至變形，街坊形容如「難民營」。當區區議員指，大廈法團曾向多方投訴，但警方、消防處及食環署卸責，法團須自行出資處理。但雜物清完又堆積，沒完沒了，類似問題在區內其他「三無大廈」亦相當普遍，情況令人憂慮。

據爆料者所言，該大廈有南亞裔人士堆積雜物的情況已維持超過一年。《東呼》團隊現場所見，大廈樓梯被整堆雜物阻塞，往上走不時見到行李箱、「紅白藍」尼龍袋等堆疊如山，通往天台的一段樓梯尤其嚴重，雜物幾乎完全擋住去路，連大門亦被頂爛。

據街坊阿欣表示，雜物多是其他住戶棄置的生活廢物，主要集中於一樓以下及8樓以上，清理後又再出現。採訪團隊從另一邊樓梯上到天台，同樣雜物多多，更赫然見到一張兩座位梳化，上面堆着桌椅、手推車等。阿欣表示，之前未清理時雜物堆至樓梯頂部，直言「總之住喺呢度就好多垃圾，好似難民營，香港竟然有咁樣嘅（地方）。」

除了天台，連通往地下的後樓梯也出狀況，甚至雜物已經堆積到人都走不過去，萬一不幸發生火警，居民上樓也不是、下樓也不是，恐難以逃生。低層業主陸先生指，發現問題後曾數次警告相關南亞裔人士，拍攝相關情況，甚至威脅要報案，情況曾有改善，但之後雜物又再度堆積。他指，業主立案法團曾通報食環署及警方，但均不獲處理，大廈惟有自聘清潔工清理，每次費用逾萬元，均由法團支付。但他擔心若問題持續無法解決，長遠會對業主構成經濟負擔。居民向當區區議員了解，他提到有關情況在區內非常普遍，但就算找到食環署、消防處等部門幫忙，責任都會回到業主手上，南亞住客繼續無視他們的警告。

深水埗區議員陳龍傑確認，接獲大廈業戶求助，亦曾聯絡多個部門要求處理，包括民政事務總署、消防處、渠務署及路政署等，其中食環署因雜物位置位於大廈公共地方，屬於私人地方，聲稱超出署方職權範圍；至於消防處方面，堆積雜物人士可能違反《消防條例》，若有雜物阻塞消防通道，處方會出傳票予法團業戶，最終業主會被控告。

陳指，現時深水埗區內很多唐樓均面對類似問題，往往沒有保安監察大廈狀況，亦有業戶將雜物放在消防通道等，變相將處理垃圾的責任轉嫁給法團及其他業戶，對其很不公平。

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