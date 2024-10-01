確保旅行團秩序不擾民　旅監局：會觀察團餐人群控制

10.1長假期今日(1日)展開，旅遊業監管局指今年較去年同期多兩成旅行團，首兩日有300團，之後5日有600團，整個黃金周共有900團、36000名旅客，強調會確保旅行團秩序不影響地區民生，故要分流到不同地點，又指現時團餐不少地區均有，該局會教導和觀察是否做好人群控制。

旅監局行政總裁方安妮在電台節目中強調該局在10.1長假期全民皆兵，與導遊和代理商有良好溝通，如有問題會立即處理，例如天星小輪連續3日免費，因此要預先做好分流。

對於有報道指新蒲崗有食肆提供團餐，但旅客導致行人路擠迫，她指只是上月23日發生的單一事件，做得不夠理想，需要給予空間改善。她又指現時團餐不單在土瓜灣，九龍灣及新蒲崗等地區都有，對方亦合作，聘請很多兼職員工。

她強調提供團餐需要在24小時前登記，該局會派人到場視察，評估會否造成阻礙，她昨日(9月30日)亦曾前往新蒲崗，又引述街坊指有關餐廳一直運作良好。

被問及去年有不同措施，包括要求入境團註冊商戶要簽承諾書，確保旅客購物後不能在同一區用餐，有關措施是否繼續做時，她指看到大家都奉公守法，唯一是旅遊巴可以停泊的地方不多，但彼此都有默契，不會在同一時間去同一地方，雖然過程有困難，旅行代理商都積極配合，盡力處理。