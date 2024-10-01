女童縫針後心臟驟停　護協形容是意外事件　對有護士被控感震驚

4歲女童今年5月在仁濟醫院縫傷口後一度心臟驟停，至今仍然危殆。涉案女護士及病人助理被控虐兒，昨日(9月30日)提堂後獲准保釋候訊。對於有護士被控，護士協會主席謝健強感到震驚，又指在鄧桂思案後，購買責任保險的護士有所增加。

謝健強今日(1日)在電台節目中表示，對女童的情況感到遺憾，形容事件是意外，亦對有護士被控感到震驚，形容不少護士擔心按程序工作，亦可能遇到同類意外，工作要「步步為營」。

他指涉案女護士是護協會員，護協會視乎有關護士需要，提供法律諮詢服務。他表示，護士可以自願購買責任保險，一旦出現醫療事故，可享有法律諮詢服務，又指自從鄧桂思案，兩名聯合醫院醫生一度被控誤殺後，購買責任保險的護士有所增加。

在女童事故發生後，醫管局在7月下旬就改善縫針指引提出4項改善建議，但只透過內部刊物《風險通報》通知員工，未有向公眾公開內容。謝指有關刊物是透過電郵向員工發送，他自己未有留意相關建議，而一般病房內是由醫生負責縫針，在急症室內才會由護士負責，在今次事件後，涉及兒童的縫針程序，已交由病房的兒科醫生負責。