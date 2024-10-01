前3季度國內旅遊人次料達42.9億　接近2019年峰值

周一（9月30日）在北京舉行的國新辦發布會上公布，今年前三季度，預計國內旅遊人次42.9億、旅遊花費4.32萬億元（人民幣，下同，約4.79億港元），同比分別增長16.8%、17.1%，接近2019年峰值水平；另預計入境旅遊人次9,500萬，同比增長55.4%，恢復至2019年同期的93.4%。

會上指出，文化和旅遊部門通過持續提升傳統業態、培育新業態新場景，推動旅遊與文化、體育、商業、農業等加速融合，推出多樣化、個性化、品質化產品，舉辦「中國旅遊日」、「旅遊中國 美好生活」等系列活動，圍繞假期等重要時段開展消費促進活動。除了國家5A級旅遊景區、國家級旅遊度假區等，演出、賽事、影視劇等也成旅遊吸引物、休閒新選擇。當局又在14國舉辦27場「你好！中國」旅遊形象海外推廣活動，吸引更多外國民眾來華旅遊。

當局鼓勵推出文旅消費惠民舉措，開展十一文化和旅遊消費月，將陸續舉辦超過3,600項約2.4萬場次活動，各地將發放5億元（約5.5億港元）文旅消費券等消費補貼。數據另顯示，今年上半年規上文化及相關產業企業實現營收近6.5萬億元（約7.2萬億港元），同比增長7.5%。演唱會、音樂節火遍大江南北，「國潮」、「新中式」、「文創」兼顧中華美學與現代設計，走進尋常百姓家，收穫無數支持者。