大陸1256個景區　對台胞「首來族」免門票費用

大陸迎來十一長假，國務院台辦發言人陳斌華周一（9月30日）就台灣同胞赴陸旅遊相關問題表示，大陸首批已有1,256個景區推出台胞赴陸旅遊促銷活動，對持首次辦理台胞證的台胞一年內到景區遊覽免除門票費用。

陳斌華指出，北京的天壇公園、頤和園，浙江的西溪國家濕地公園、千島湖景區，湖南的張家界、南岳衡山景區，海南的南山、蜈支洲島旅遊區，貴州的黃果樹風景名勝區、西江千戶苗寨，西藏的布達拉宮、大昭寺等54個5A級景區，還有433個4A級景區對台灣「首來族」採取優惠措施。他們可通過景區網站、入口標識和相關旅行社等，及時了解景區對台胞減免門票費用措施，首批推出促銷活動的5A、4A級景區目錄將在官方微信公眾號「國務院台辦」公布。

陳斌華另批評，民進黨當局上台以來頑固堅持「台獨」分裂立場，向外部勢力獻媚求援，正告民進黨當局無論從美國討來多少武器，都動搖不了陸方解決台灣問題、完成國家統一的堅定意志。陸方又反對美台開展任何形式的軍事聯繫，以及美向台提供武器，敦促美方停止武裝台灣，停止向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。