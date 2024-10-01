酷熱天氣警告生效　正午時分多區氣溫上升至33°C左右

香港天文台在昨日(9月30日)上午6時45分發出酷熱天氣警告，至今仍然生效，在今日(10月1日)中午12時，天文台錄得氣溫32度，相對濕度百分之55。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是7，強度屬於高。火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高。

超強颱風山陀兒的外圍下沉氣流正為廣東帶來酷熱的天氣。此外，一股東北季候風正逐漸影響廣東沿岸。正午時分，本港多處地區氣溫上升至攝氏33度左右。本港地區下午及今晚天氣預測，下午大致天晴及乾燥，天氣酷熱。今晚部分時間多雲。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風，今晚高地可達烈風程度。另外，在今日中午12時，超強颱風山陀兒集結在高雄之西南偏南約220公里，預料向西北偏北緩慢移動，移向台灣南部一帶。

天文台預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。長者、孕婦、嬰兒及小童、慢性病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士均較易中暑，應及時觀察是否出現中暑徵兆。在炎熱天氣下或高溫環境中工作的人士，請參照勞工處的預防工作時中暑指引，採取所需的防暑措施。在戶外活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累。於感覺不適時，應盡快到陰涼的地方休息。戶外活動宜安排在早上或下午較後的時間進行。在室內活動時，亦應適時補充水分。如室內沒有空調設備，應盡量打開窗戶及以風扇保持空氣流通，亦可使用可供避暑的公共設施。