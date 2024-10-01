立會任期只剩年多　有議員指會提政改議案　能否找數？

本屆立法會任期只剩一年多，有非建制派議員指會在餘下的任期推動政改及落實立法會和特首「雙普選」，將在下月施政報告致謝動議時發言，而明年提出相關議員議案等。該議員在2021年當選時曾表明上任百日內將提出相關議案，但過去多年來均未兌現承諾，被指「走數」，未知最後能否「找數」？

社福界議員狄志遠日前在社交平台貼文，指10年前政改引發的佔領中環行動，對社會留下深遠影響，但在餘下的任期推動政制改革、落實雙普選。他又表示，理解當前社會注意力更集中在拚經濟，確未必積極處理政制議題，但相信政治和經濟發展可以並重進行。

為「持續醞釀社會討論政改的氣氛」，他指會在下月的致謝辯論發言；明年提出相關議員議案。他表示違法佔中後政府未再提出符合《基本法》落實雙普選的具體方案，認為公眾訴求並未消失，形容「重啟政改是必要的」。

但他指即使目前絕大多數議員都跟隨政府立場，民間團體的回響卻不太踴躍，社會仍然不應放棄政治改革，擔心現時社會反應讓人覺得公民社會已經不太關心「雙普選」。他又表示，會繼續透過不同途徑，推動社會就政制改革進行積極討論。

他2021年當選社福界立法會議員時曾表示，上任百日內將提議員議案，動議重啟政改、促政府落實雙普選，但過去多年來均未兌現承諾，被指「走數」，他當時稱港人對民主訴求淡化，會在適當時候提出議員議案。