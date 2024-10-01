港人趁十一北上享家庭樂　南下客來港行山兼賞煙花

十一假期，不少港人把握機會北上。今早（1日）約十時東網記者到落馬洲口岸視察，發現離港人潮絡繹不絕，有港人扶老攜幼，打算到深圳享受家庭樂；亦有人認為香港已經「玩厭」，假期寧願到內地遊玩。同時，南下人流甚多，巴士站、的士站一度大排長龍。有旅客就被香港山徑吸引，打算來港行山，也有旅客認為香港住宿太貴，不打算過夜，逛完街後，今晚就會離開。

胡先生一家六口趁十一假期回內地遊玩，打算與家人到室內遊樂場攀石、玩「密室逃脫等，明天一早就會回港。

另一位胡先生與王小姐就表示想到內地吃東西、按摩「鬆一鬆」，過一晚便會回港，預計會花費一兩千港元。王小姐坦言，「香港無咩地方去、去到好悶」，因此假期想北上遊玩。

黎同學今天一早啟程，把握一天假期與內地朋友見面，不過由於明天要上學，她並不打算過夜，只會與友人看電影、吃飯，不會花費太多。

深圳旅客陳小姐就被香港麥理浩徑吸引，獨自來港行山。她表示自己自從疫情後就很少來港，希望今次能觀賞到十一煙花表演，亦可能會順道逛街、吃飯，或會花幾千港元購物。

另一位同樣來自深圳的旅客陳小姐帶同友人王小姐來港遊玩，直言感覺「香港很擠、很多人」，而且服務員態度亦有待加強。她續指，香港住宿太貴，幾百港元只能住很小的房間，所以不打算過夜，來港吃過飯、逛逛街，今晚便會回深圳。