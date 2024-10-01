尖沙咀十一現人流　內地客來港不留港　備千元掃貨即日走

今日(10月1日)是內地十一長假期首天，本港迎來不少訪港內地客。近期有聲音認為香港餐飲業或部分服務業的待客態度差，甚至達趕客的程度，而今次東網記者下午在尖沙咀一帶視察時，期間不少受訪旅客認為相關情況有所改善，同時對本港旅遊體驗持正面態度，又指來港過程順暢，關口人流不多，而一路上未見交通擠塞；有即日往返內地客更準備1,000港元購物，並稱日後仍會選擇來港旅遊。

尖沙咀一帶在下午時分天氣炎熱，現場人流雖不及新冠疫情前鼎盛，但仍較平日人多。來自廣州的旅客侯小姐及陳小姐，此次來港目的是遊玩迪士尼。其中，陳小姐稱，香港相比其他旅遊城市有更多值得逛的地方，加上內地與香港有不小文化方面的差距，故體驗比較新奇。而侯小姐則表示，即使在假期，預訂酒店都沒遇到甚麼困難。兩人認為目前為止的旅遊體驗都很好，遇到的人亦很和善。另一旅客黃女士一家則是從廈門專程搭飛機來香港旅遊。黃女士此次打算在香港玩兩日一夜，目前訪港體驗不錯。

而來自廣西的寧小姐及麥小姐乘坐高鐵訪港，她們表示即便在十一假期旅遊旺季，高鐵票亦不如想像中難買。寧小姐直言今次會留港4至5天，並指酒店價格雖然有提升，但在假期期間亦能理解，且幅度不算太高，尚能接受。對於網傳香港負面評價，麥小姐稱暫時沒有遇到，又稱近兩天香港遇到的人態度友善，故認為網上抨擊香港的評論不完全屬實。此外，麥小姐更盛讚香港交通，在港兩天均沒有遇到擠塞情況，乘車所遇到的司機開車又快又穩。兩人均表示之後若有假期，會再來香港旅遊。

另外，首次來港的東莞旅客佘小姐與劉小姐一早計劃來香港旅遊，佘小姐稱此次來港主要希望體驗香港的風土人情，目前對此方面給出較高評價。在她看來，香港的街道很乾淨、整體環境，讓人感覺很好。佘小姐續稱，今日從福田口岸過關，整個過程都很順暢，關口人流不多。而劉小姐則表示，此次來港準備約1,000港元，因二人是即日往返，故打算多買些東西回去，並指往後如有時間仍會再來港，且此次旅遊給她們的感覺很不錯。