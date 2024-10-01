陸上重演漁家嫁娶　鹹水歌對唱「阿哥有情阿妹有義」

為推廣漁港文化，香港仔海濱公園今日(1日)重現昔日漁港的嫁娶風俗，把「兄妹鹹水歌」、「脫學」、「繡花」、「過大禮」、「上頭」和「陸上行舟」 等傳統漁家儀式搬上舞台的同時，還有漁民人士演繹已經式微的「鹹水歌」和「嘆家姐」，相當難得。

「海上魚悠遊，自由自在。我上水仔四海漂流，兩家情緣毋須媒人」，「阿哥有情阿妹有義，我們慢慢商量...」由一男一女漁民人士對唱的「鹹水歌」開始，揭開漁民嫁娶儀的序幕。

當兩人情投意合，願意託付終生，準新娘的姊妹會幫手打點婚禮的種種雜務，包括用細線修眉和去除面上細毛的「線面」美容方法，並協助準新娘「繡花」以製作鴛鴦被枕同龍鳳被作為嫁妝。在「好命婆」為準新娘「上頭 」之前，會邀來喃嘸佬主持「脫學」儀式。所謂「脫學」，即是漁民子弟的成人禮，以象徵人生快將踏入另一階段。

「嘆家姐」是另一項漁民特色的結婚風俗，是準新娘向大嫂細說往事，並感謝對方辛勞準備嫁妝和一直以來的照顧，大嫂亦借此機會祝福新娘將來的生活幸福美滿。除了「過大禮」和迎接新娘的「陸上行舟」，漁民婚禮的高潮，是一對新人拜堂並向雙方家長斟茶，之後新娘會獲得一對金鈪，新郎則獲掛上金頸錬。

香港島婦女聯會副主席陳麗華指今次活動原本構思在漁船進行，市民在岸上觀看，畢竟傳統漁民婚禮全程皆於水上進行，可惜礙於準備時間不足，惟有改在岸上進行，但幸好能找到懂得「嘆家姐」的街坊。她指「嘆家姐」有點像唱山歌，然而沒有譜也沒有詞，純粹靠即場發揮，慶幸漁民文化還未煙沒，尚能找到懂此道者演出。