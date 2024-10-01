門票半價戲院現人龍　市民稱購票不算困難　「最少有一半空位」

為配合十一假期，今日(10月1日)多項交通設施、商戶提供折扣優惠，包括戲票半價，吸引大量市民遊客。今午2時，東網記者就到旺角一間提供優惠的戲院視察，發現取票機、售票處均見人龍。有市民表示戲票半價「真係好平」，特地外出睇戲；亦有市民指「唔想逼」而不打算北上，不過訪港旅客不少，令街上亦見擁擠。

林太與家人趁假期來旺角看電影。她表示自己所買的是長者票，所以半價優惠吸引力不大。她續指，十一假期除了睇戲外亦會留意其他活動，例如無人機表演等。市民Tony就表示因為北上人流太多，「唔想逼」寧願留港逛街，留意到半價便順道睇戲。雖然沒有預先購票，但他指購票上仍不算太難，開場前約一小時仍「有位揀」。

黃先生指，得知今日半價，與家人提前幾周預訂戲飛。因為假期不長，他就希望寧願留在家中陪伴家人，今晚亦會在家觀賞十一煙火表演。

吳小姐指，平日戲票很貴，所以趁今日半價與男朋友來睇戲。她買了晚上7時的場次，表示購票上不算困難，「最少有一半空位」。她又提到，假期留港是因為「唔想同人逼」，不過今日有很多遊客，令街上亦較擠擁。