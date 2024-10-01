1億發展電競得啖笑　港代表零資助畀唔起報名費

港府在2018至2019年度《財政預算案》宣布向數碼港撥款1億元，推動電子競技(電競)產業發展，如今開完一間又一間的電競館已經「執執如律令」，就連電競選手出外比賽，亦要周圍「撲水籌旗」。有業界代表則認為，香港可以參考外國公司的營運方針，政府要與選手多作溝通，簡化業界申請資助計劃的程序。《東呼即應》訪問兩位電競選手，探討行電競路的辛酸。

電競選手潘俊僖(Calix Poon)今年19歲，上月在「FIA世界賽車運動會2024」選拔賽中脫穎而出，10月下旬會以香港代表身份到西班牙比賽，但除了練習，仍有其他難題。被問到去世界各地比賽，遇到的最大障礙是甚麼？Calix表示，「資金係最大問題，因為如果話技術方面，香港選手絕對唔會遜於他人，只係資金上始終要搭飛機去其他國家比賽，酒店都相對昂貴，呢個係最困難嘅地方。」

不要以為「打機」那樣簡單，Calix每日要抽6小時作訓練。今次代表香港出場，幕後支援亦很重要，因為機票、旅費、住宿，甚至連比賽的入場費，都得靠自己及戰隊找贊助。Calix表示，接着在西班牙的比賽幸運地有善長人翁，願意贊助機票和酒店費用，所以不用擔心該兩筆款項。但他指因比賽本身有入場費為800歐羅(近7,000港元)，可能亦有周邊的雜項，加起來約10,000多元，車隊仍在找贊助。

Calix又稱，如果代表中國香港參與世界級、國際性賽事時，政府無論如何都應該資助每個選手，因為選手能代表香港出戰是十分艱難的事。他指在奧運舉行期間，他覺得有很多宣傳，電競方面卻少很多，幾乎看不到甚麼宣傳。他又指現在很多人還未知道電競產業如何運作、有甚麼電競項目，又稱：「我肯定好多人未必知道電競賽車，所以(推廣)係需要做嘅。」

曾經在「街霸世界盃」Capcom Cup X中奪得亞軍的香港選手黃育祥Chris，今年5月加入英國的電競戰隊四出比賽。他表示在世界賽中取得第一或第二名才有多些獎金，這樣才可以轉全職。他以自己為例，他取得第二名，英國戰隊會先支付今年6個比賽的費用，他會問對方可否支付機票及酒店費用。他指因為要簽約，加上對方安排得不錯，會有數個員工跟隨一班電競選手去比賽看着他們表現。他指「香港某啲公司可能資助數名(電競)選手，可能唔會似我依家嘅公司或歐洲公司咁樣，支援幾百或幾十個電競選手，選手們有支薪及機票去世界各地比賽。」

香港電競總會創會會長楊全盛指，政府現在對電競產業的支援主要是通過一般的資助計劃及體育總會資助計劃。香港電競總會於一年多前正式加入成為體育總會或機構(NSA)，其實可以享有一些相關體育政策幫助。楊指譬如電競這個運動，其實在國際舞台上，它仍沒有一個國際體育聯盟(International Federation)(簡稱IF)，其實政府現在很多既有的資助計劃，需要受助者受到「IF」認可，因不符合相關資助計劃的(申請)資格，所以無法通過該些計劃。

他又補充，希望當局可以拆牆鬆綁。現時其實有一些外國俱樂部或外國電競公司，也會資助他們的選手到處去比賽，且會是一個商業運作模式，只要哪兒有獎金或可能有商業贊助，他們就會參與。總會亦很鼓勵香港有更多職業化的俱樂部，因會變相有更多人投資，吸引到更加多贊助及更加多的資源。