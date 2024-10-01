餐飲零售銷售額不達預期　商戶嘆遊客消費減少感無奈

內地十一假期雖不乏遊客訪港，但本地商戶卻直呼不達預期銷售額。今日（10月1日）傍晚約5時，尖沙咀附近的餐飲業及零售業商戶經過一個白天經營，銷售未有大幅增長。有餐飲商戶表示，市道如此，遊客消費減少，港人又北上，一正一負下就導致了這個情況。

藥房職員蔡先生表示，整個十一假期剛剛開始，整體情況還看不出來，但預期並不樂觀。蔡先生還表示，僅對比去年同期的話，今年銷售情況未達去年水平，都希望今年也能恢復去年同期水平。此外，雖然旅客數量不少，但實際進店消費的人卻不多，而且消費金額並不大，旅客消費的商品都主要集中在保健品之類。

另一二手奢侈品職員葉小姐表示，到目前為止的銷售情況非常之差，其實就算對比去年同期都是一樣差。葉小姐還表示，其有定立十一假期的銷售目標，惟以目前的銷售情況來看最終目標會有失預期。

餐飲業商戶職員林小姐表示，本身以為十一假期會很好生意，預計會比平時生意額高出2至3成，但現實情況是進店吃東西的人卻很少，僅比平時進店的客人多出一些，但還多不到1成。雲吞店商戶黃小姐則表示，未就是次假期訂立銷售目標，而且並沒有感受到有增長的情況，整個環境「好靜」。黃小姐指出，雖假期期間遊客會來得比較多，但遊客所買的餐食主要都是比較便宜的，沒有比較大的生意。在被問及什麼原因導致時，黃小姐稱，現時市道是港人北上消費成風，而旅客的消費慾望卻趨下降，一加一減之間就導致目前的情況，對於這種情況她表示非常無奈亦無應對方法。