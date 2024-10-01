逾33萬人維港兩岸觀賞煙花　尖沙咀廣播通知取消無人機表演

今日(10月1日)晚上9時，維多利亞港上演煙花匯演，煙花開始前更首次加插無人機表演，拼砌熊貓、「75」等圖案，不過在開始表演前3分鐘，當局公布由於維港上空出現「電離層閃爍」的情況，所以需要取消無人機表演，大會其後用廣東話和英文廣播，提醒市民已取消無人機表演。

在今晚9時05分，煙花會照亮維港上空，獻上一幕幕閃耀的煙花表演，帶來多種風格不一的煙花圖案，吸引了數十萬的市民和遊客在維港兩岸觀看。在煙花表演之前，已經有不少攝影發燒友在觀看點「霸位」，市民及遊客也對今次的煙花表演十分期待。

遊客項先生表示，自己是專程前來拍攝並一大早就前來觀賞點拿了個絕佳拍攝位置。自己以前也曾多次來拍攝維港的煙花表演，令他印象最深的便是之前香港回歸20周年的煙花表演。項先生還表示，聽說此次表演新增了無人機項目，也是值得專程前來一趟。對於現場人流，項生表示，每年都是如此多人，但凡遲一些攝像機都無處架設。

市民潘先生也帶了拍攝設備前來，但潘先生因為是首次來拍攝，而且是下午5點才到達的觀看位置，未有去到最佳機位。潘先生表示，覺得今年的表演會比往年出色，也會隆重點。潘生還表示，以往其實一直都有機會來，而今年也是臨時起意才決定前來，並且在前兩天做了些許攻略，如哪裏觀看合適等。

遊客陳小姐與友人今日也是專程前來觀賞煙花表演，陳小姐表示，自己和朋友是第一次訪港，在尖沙咀海旁也感受到了現場觀眾的熱烈氣氛，雖然提早了幾個小時來且天氣炎熱，但仍無阻她們觀看表演的熱情。陳小姐續稱，她們通過社交媒體了解到了此次表演，不過之前的表演亦有關注，也覺得此次整個表演會很好看。在觀賞前陳小姐就對此次表演打出了滿分的評價。

另一遊客劉小姐亦對表演十分期待，劉小姐表示，自己是聽男朋友推薦前來，她男朋友之前也多次有來看過表演，甚至稱維港煙花表演是一生必來看一次的表演。陳小姐還表示，本來打算在船上觀看表演，但聽說船上的觀看體驗不如岸邊，就特地來尖沙咀。