租管無牙虎　濫收水電費劏房戶叫苦

俗稱劏房租管的《業主與租客（綜合）條例》（第7章）第IVA部，自2022年1月22日生效，條例落實近3年，濫收水電費個案仍禁之不絕。李姐（化名）是3孩之母，4人家庭居於觀塘一個百多呎的劏房單位內，家庭收入不穩定，最困擾她的是水電費和租金太貴，當中水費更被人濫收每度15元。

今年《施政報告》的一大重點是處理劏房問題，李姐對濫收水電費問題可獲解決不敢抱太大期望，期盼早日上公屋：「如果有自己一間屋就好！」

李姐丈夫長期在內地工作，她要照顧子女，只能做些餐廳兼職，家庭收入不穩定，但3名子女的學習費用不菲。她指，4口之家收入僅約一萬元，但劏房租金6,000元，水費每度收15元，而每度電則要收1.6元，一家人夏天悶熱也不太敢開冷氣，大多時候只會開風扇，水電費合共每月約300多元。

收入緊絀下，李姐一家人大多穿二手衣服，家中也沒有衣櫃，她盡量在街市收檔時段購買特價食材，子女溫書要在床上，睡覺時就輪流「打地鋪」。她坦言，租金和水電費對她而言最大壓力，希望能找到租金便宜、空間更大的地方。

李姐居住窄小劏房已有7至8年，今年開始輪候公屋，當被告知輪候公屋或要5至6年，她直言「租咗咁多年仲要等咁多年，成個人都唔開心」。雖然知悉政府有法例禁止濫收水電費，她表示「無計，驚佢（業主）唔租畀你。」