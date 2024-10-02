山陀兒強度減弱料今晚登陸　全台停工停課

減弱為強颱風的「山陀兒」緩慢移向台灣西南部，周三（2日）凌晨暴風圈已接觸南部及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計晚間登陸台灣西南部。全台宣布周三停工停課，各地風力逐漸增強，尤其台南以南地區、台中至嘉義、台東沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有11至13級強陣風。受山陀兒及其外圍環流影響，屏東縣山區及台東縣有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣及屏東縣亦有豪雨。

台灣氣象署表示，因大氣及海洋環境不利於發展，山陀兒未來還有持續減弱趨勢。據該署觀測，山陀兒中心周三上午6時位於高雄西南方約160公里處，以時速10公里向東北移動。台氣象署簡任技正伍婉華表示，未來東北風環境影響加上靠近陸地，預期山陀兒移動過程中強度會持續減弱，且由於移動慢、影響時間長，到陸地上後有機會減弱為熱帶低氣壓。受山陀兒影響，周三除全台停工停課外，有外賣平台也宣布自當日凌晨起暫停提供服務。

大陸氣象局周三表示，浙江、福建、台灣部分地區周二（1日）出現明顯風雨天氣，中東部大部地區氣溫下降。未來3天受山陀兒影響，大陸東南部海域及沿海地區有颱風災害風險；西藏東南部、雲南西部等地有暴雨災害風險，局部地區強降雨或引發次生災害。中央氣象台周三上午6時繼續發布颱風橙色預警。截至周二上午10時，福建沿海共有63條客渡運航線、182艘客渡船停航，其中廈金、泉金、兩馬、黃馬4條小三通客運航線全部停航，湄洲島輪渡亦停航。110個水上施工作業項目已停工，246艘施工船舶也撤往安全水域。