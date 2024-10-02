逼11男生拍裸照及手淫片　中學籃球教練囚4年9個月

深水埗區一間中學的籃球隊男教練，被指以觀察肌肉發展為由，要求多名未成年男學生發送裸照及拍攝手淫片段，又藉詞按摩或打機，邀請他們到其住所，再摸他們的下體及手淫，受害男生達11人。案件揭發後，教練再被指要求部分男生刪除對話、裸照及片段。涉案男教練承認非禮、意圖妨礙司法公正等共20罪，今（10月2日）在高院被判入獄4年9個月。法官引述報告指，收到男生傳裸照及手淫片段會令被告有成功感，犯案出於性好奇，重犯機會中度較高。

案發時26歲的被告何俊頴，承認7項煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為罪、4項向16歲以下兒童作出猥褻作為罪、6項非禮罪、兩項意圖妨礙司法公正罪，以及一項促致未滿18歲的人製作色情物品罪。案情透露，本案涉及11名男童，案發時他們介乎14歲至16歲，在深水埗同一所中學就讀。被告在上述中學任籃球教練。案情指，新冠疫情期間，被告要求學生在家中操練。2022年2月，被告以觀察肌肉發展，提升運動表現為由，分別要求各受害男童拍裸照、特寫陰莖的照片及拍攝射精片段。

另外，被告不時在完成籃球訓練後，邀請學生到其家中打機或按摩。期間，被告會趁機觸摸男童陰莖，或為他們手淫至射精，聲稱可藉此評估他們的運動表現，部分非禮事件，更發生在運動場及港鐵站。2022年5月18日，其中一名事主將事件告知母親，最終報案處理。被告之後要求兩名男學生刪除有關對話、裸照及手淫片段，意圖妨礙刑事案件調查。被告於5月19日被捕。警誡下，被告承認出於好奇及性衝動，想看及幫學生手淫。他亦承認為了博取學生信任，才謊稱手淫可以反映他們的運動表現。

案件編號：HCCC 341/2023