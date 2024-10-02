85%受訪者支持預繳式消費設冷靜期　議員建議最少7日

本地連鎖健身中心舒適堡宣布暫時全線結業事件，疫情前政府曾就立法對健身中心及美容業界強制設立冷靜期但沒有下文。有調查指分別超過78%及85%受訪者認為，目前對消費者權益保障不足、應就預繳式消費設立法定冷靜期。對於有人簽「萬年合約」到至少2050年，有議員建議設立最少7日冷靜期。對於電訊、保險業界以行自行設立冷靜期，他指該業界有相關業界聯會和政府部門監管、公司比較有規模，與健身美容業情況不同。

針對舒適堡結業事件，消委會截至9月底收到5,249宗相關投訴，涉款至少1.84億港元，平均每宗個案涉及金額為35,190港元，最高一宗金額涉及超過202萬港元。

新青年論壇及議員鄧家彪9月中下旬以電話抽樣形式訪問702名市民，發現過半數人對「大型連鎖美容中心暫時全線結業」表達關注，分別超過78%及85%受訪者認為，目前對消費者權益保障不足、應就預繳式消費設立法定冷靜期。而認為應設「14個工作天」和「21個工作天至一個月」冷靜期的受訪者則各佔約三分之一。

消委會2018年曾發表報告倡議針對健身中心及美容業界強制設立冷靜期，政府在翌年開展為期3個月的公眾諮詢期，但後來後來因社會事件、疫情、經濟等原因而沒有下文。鄧建議當局善用諮詢結果展開立法工作，為容許消費者有更多時間重新檢視消費決定、平衡消費者權益，即不少於7日法定冷靜期。對於近三分之二受訪市民建議應設14個工作天或以上的冷靜期，他解釋7日冷靜期只是起標，又指目前不能排除未來會出現更高質素的健身會所，認為屆時可按其不同收費價錢劃分不同時長的冷靜期。

雖然目前電訊、保險業界都是以業內自行設立冷靜期的形式運作，但該研究指過半數受訪者反對健身中心及美容業界採用類似做法。他解釋，電訊、保險業界有相關的業界聯會及法定監管機構審視，而且各個健身中心規模大小不一，因此設立法定冷靜期比較妥當。

他又強調設立法定冷靜期不是為了限制業界而是要令消費者重拾信心，又指雖然消費者可就「不良營銷手法」向海關投訴，但相關投訴一般會循刑事方向調查，由政府設立冷靜期更能保障消費者及相關從業員。