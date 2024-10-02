青年儀表板60%單身反映對前景沒信心？　政府：屬個人選擇

青年面對學業、就業、創業和置業等「四業」困難，外界批評政府的青年工作不足。政府早前推出《青年發展藍圖》，被問及青年工作是否取得預期成效時，民政及青年事務局局長麥美娟指經過兩年的溝通，政府已拉近了與年輕人的距離，被問及儀表板60%仍是單身，是否反映新一代對前景沒信心時，她強調是個人選擇，不應視為青年人的問題。

麥美娟接受香港恒生大學傳播學院《恒傳感言》時憶述當年為撰寫《青年發展藍圖》，民青局舉辦了 170 場諮詢會，邀請中學生對話，兩小時的諮詢會，往往要花一小時暖場，憶述當日就藍圖諮詢時，「直至他們(青年)發現你不是找他來做布景板，真的是問他問題，他們才肯說。」而時至今日，她已很快便能與年輕人熟落起來。

去年發表的施政報告提及擴大「青年宿舍計劃」，目標是 5 年內提供額外約3,000個宿位。她指青年宿舍推出逾10年，至2022年10月亦只有80個宿位。她上任後，資助非政府機構租酒店轉做青年宿舍，短短兩年宿位已增加至近3,000個，增幅高達 37%。

她指青年宿舍的定位，是希望宿生可以用這5年時間裝備自己，「不是想你住了5年，省下來的租金就用來儲錢，5年之後就想你買樓，不是這樣的。而是因為住青年宿舍的宿生，很多都是剛剛畢業出來，不知道怎麼理財，怎麼規劃自己的財務，所以我們就跟投資者教育中心，一起合作這些計劃。」

根據當局推出的青年儀表板，25至39歲的適婚青年，已婚比例由2018年的47.3%下降至2022年的41.5%，即有近60%仍是單身，是否反映了新一代的年輕人，對前景是沒有信心？她並不認同，指青年選擇單身是很多大城市的趨勢，不應將之視為青年人的問題，又說：「其實這是他們生活上的選擇，不是說我選了這個方向，就一定有甚麼原因。其實你問他為何單身，他也解釋不了給你聽。而我們就在一旁演繹，認為他一定是因為害怕甚麼，其實可能是我們想像出來的，他們可能沒有這樣的想法。」她建議大家應一起去探討，如何可以令大家無論選擇甚麼生活方式，都能開心地生活。

去年9月香港經歷500年一遇黑雨，她憶述到最嚴重的上水庇護中心探望，看到當時的情況，隨即淚灑當場，她說：「有個三孩之媽跟我說，『剛剛開學，我剛剛買了校服，買了鞋子、買了書，現在都浸濕了，那怎麼辦？怎麼上學？』」她心痛之餘，考慮到申請基金太費時，未能解其燃眉之急，遂聯絡商界朋友，幸好對方願意立刻捐100萬港元，最終民青局在幾天之內就籌到現金給居民渡過難關。

被問及減壓方法，她透露：「就是我很喜歡吃自助餐，那些熱的、鹹的我全部都吃，所以這兩年多，我吃了很多自助餐。吃東西對我來說是一個最大的舒壓方法，人家一天一蘋果，我就一天一包薯片；有時間就去吃自助餐，因為我一看到有一桌的東西吃，我就很開心。我就不知道為甚麼，大家都看到我做了局長之後都覺得我瘦了，實際上我是胖了。」