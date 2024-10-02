內地鐵路十一旅客發送量創新高　多地景區逼爆

中國國家鐵路集團周三（2日）發布消息，全國鐵路周二（1日）發送2,144.8萬人次旅客，創單日旅客發送量歷史新高，計周三發送1,820萬人次旅客，安排加開1,028列客運列車。十一長假首日，內地各大景區迎來客流高峰，北京故宮博物院等需要預約的景點在假期前已約滿售罄。

旅遊平台發布十一長假首日數據顯示，多地景區門票已售罄，景區票券訂單量較去年增加37%，民宿預訂量較去年同期成長55%。出境遊也迎來高峰，數據顯示首日出境遊訂單量年增近四成。四川九寨溝風景名勝區上月底曾發公告，景區周三和周四（3日）門票預訂4.1萬張，已達到最大承載量。

北京市延慶區八達嶺長城的入口處周二匯聚大批旅客，當日有超過3萬遊客預約遊覽行程。另有遊客發布照片顯示，浙江杭州西湖遊客已成「人海」，斷橋和白堤也成為西湖邊遊客最多的地方之一，西湖斷橋採取遊客分流措施，橋面中央設置花箱隔離欄。江西南昌東湖區的八一廣場也迎來參觀潮，紀念塔下人潮湧動。四川夾江的百年老街重新開放，吸引大批遊客到場。