樂施會指貧富差距近82倍　貧窮長者逾58萬較5年前急增4成

樂施會今日（10月2日）發表《香港貧窮狀況報告2024》，發現今年第一季度的香港整體貧窮率達20.2%，逾139萬人處於貧窮狀態。貧富差距持續擴大，最低及最高收入家庭月入中位數差距高達81.9倍，最窮住戶中位數僅得1,600港元。另外，65歲或以上的貧窮長者人數超過58萬，亦較2019年急增42.9%；獨老和雙老貧窮住戶合共高達26萬，反映本港貧富懸殊及長者貧窮問題愈發嚴重。政府施政報告公布在即，樂施會建議港府於扶貧政策方面加大力度，精準扶貧。

報告引用政府統計處的數據及定義，發現今年首季本地貧窮率持續上升至20.2%，整體貧窮人口有139.5萬人，其中非經濟活躍人口的貧窮率更高達33.1%。最貧窮的10%住戶家庭月入中位數僅得1,600港元，較疫情前2019年少54.3%；而最富裕的10%家庭，月入中位數達13.1萬港元，較疫前多9.3%。

樂施會港澳台項目總監黃碩紅就指出，貧窮人口增加與人口老化有密切關係。本地的「獨老、雙老」家庭佔貧窮戶近40%。由於他們並無工作收入，又無子女，而強積金計劃始於2000年，他們透過計劃所儲的錢並不多，令該群經生活較為拮据，加上經濟環境差，疫後恢復未如預期，拉低貧窮人口收入。相反，高收入組群疫後恢復較理想，其收入顯著增加。該部分人士教育水平高，以專業人士為主，家庭有多於一人有工作，在每年薪資調整下帶動他們收入增長。「一升一跌」之下，貧富差距進一步擴闊。

黃續指，今年首季有逾20萬在職貧窮人士，超過一半為全職工作人士，每周工作超過35小時，當中有36%（7.2萬人）為「服務及銷售人員」、21.4%（近4.3萬人）為「非技術工人」，合計佔整體57.4%。該兩個行業時薪中位數只有約56港元，低於整體職業時薪中位數80港元，而且兩個行業工時中位數亦有遞減。

樂施會研究及倡儀經理梁名峰就表示，今年首季住戶總人口為689.5萬人，較2019年少6.2萬人，但非經濟活躍人口反增15萬人，其中65歲以上長者升幅最為顯著，佔整體56%，而其貧窮率高達41.2%。另外，女性佔整體非經濟活躍人口近60%，與其肩任「料理家務」責任有關。

梁又指出，整體人口勞動參與率為55.4%，但貧窮人口的勞動參與率卻只有19.7%，反映貧窮人口就業上面臨困境。他提醒，雖然整體失業率只有3%，但由於失業率是按經濟活躍人口計算，令非經濟活躍人口的貧窮、失業問題被忽略。

樂施會總裁曾迦慧表示，本地貧窮比率上升已經敲響警號，政府在即將推出的施政報告中，應加大力度扶貧。針對獨老、雙老問題，她認為政府應建立相關數據庫，為相關長者提供更多支援，並為有志長者提供重返職場的機會及協助。而婦女就業方面，她就建議港府對託兒方面增加援助，為婦女提供就業空間。

對於政府早前提到取消「貧窮線」，曾就不大認同。她認為貧窮線有助識別相關群組，不僅能幫助政府針對性提供援助，亦可檢視扶貧政策成效。