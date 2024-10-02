調查指34%人近視逾500度　患眼科疾病風險增

近視嚴重可致盲，父母有深近視更易導致子女驗出近視。香港眼科學會今日(2日)發布一項調查，發現有3成近視的受訪者其近視度數達500度或以上，而且大眾普遍對近視帶來的影響認知不足。學會指出，近視度數超過500度的人患各類嚴重眼科疾病的風險將大幅上升。有患者也表示，自小學起已有400至500度近視，前兩年經檢查後發現，其視力一度僅餘3成。

眼科學會今年8至9月進行了一項關於近視的調查，共收回1,432份回應，結果發現，有34%的人有深近視。在父母有深近視的受訪者中，68%在12歲以下驗出近視。而父母近視良好的受訪者，12歲以下驗出近視的比例為38%。此外，若年紀愈小就近視，近視度數愈容易加深。

香港眼科學會會長李琬薇表示，香港人對近視的認知不足，逾60%受訪者甚至不知道近視達500度或以上即為深近視，還有60%的人則對近視引致的併發症不了解。李又指，有54%的受訪者以為只要進行激光矯視手術就可解決相關併發症，其實矯視手術降低近視度數後，各類已有的疾病風險並不會降低。近視度數超過500度的人，患青光眼風險多過無近視者3倍、視網膜脫落風險多約20倍，以及黃斑病風險多約40倍。

對於健康用眼，李琬薇建議，不只是深近視患者，一般人也需要控制電子產品的使用時間，不要過度用眼。其次在光線不足的環境中看電子產品也是一種壞習慣，有機會誘發青光眼，不少人卻不會注意。此外，充足的戶外活動和足夠的睡眠，亦能減少患近視的風險。她又重申，最重要的是做定期檢查，可以及時發現問題並治療。李又呼籲，市民要正視近視帶來的風險，要將近視當作一種疾病，及時檢查及時治療。

60歲的眼病患者吳女士表示，自己的母親便是深近視患者，吳女士自小學起便近視達400至500度，後來更發展至1,300度。2023年，吳女士的眼病問題已經十分嚴重，經檢查後才發現，原來其除了深近視外還患有白內障及青光眼，視力僅餘3成。吳女士表示，一直以為白內障這類病是很老才會發生，之前從來都不知道深近視會加劇患白內障和青光眼的風險。