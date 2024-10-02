入境處搗偽證偷渡集團　3男罪成被判入獄

入境處反偷渡情報局於2023年11月，成功偵破一宗使用偽造旅行證件偷渡案件，截獲3名涉案男子。首名男子35歲，內地人，他涉嫌使用偽造的旅行證件偷渡到外國；次名男子48歲，台灣居民，他涉嫌非法轉讓其登機證給人蛇作偷渡用途；第3名男子60歲，加拿大籍，他是偷渡集團的骨幹成員，在今次案中擔任帶家角色，協助人蛇偷渡。該3名男子各被控一項「串謀以欺騙手段取得航空公司服務」罪，今日(2日)在區域法院承認控罪，分別被判監禁22、32及34個月。

入境處總入境事務主任李烱超講解案情，指去年11月收到情報，一名加拿大籍男子將會涉及偷渡活動，調查人員隨即作深入調查及分析，發現該名加籍男子與一名內地男子預訂了機票，在11月6日飛往泰國曼谷，2日後二人將一齊飛返香港。該加籍男子同時預訂了另一張由香港飛往澳洲墨爾本的機票，由於其行程迂迴，調查人員決定作進一步深入跟進。

去年11月6日，調查人員在香港國際機場進行跟蹤及監視，成功鎖定該兩名涉案男子，發現二人互相認識及一齊行動。2日後他們從曼谷飛抵本港時，人員再次鎖定二人，當時他們表現得相當機警，且刻意保持一定距離，更扮作互不認識。抵港後加籍男子自行辦理前往墨爾本的登機證，其後他於禁區範圍匯合另一名台灣男子，二人進入廁所內其中一個廁格，人員相信該台灣男子把他自己前往墨爾本的登機證轉交給加籍男子後，台灣男子隨即離開廁格，前往辦理入境香港手續，加籍男子隨後示意該內地男子進入同一廁格，相信將非法取得的登機證交予他作偷渡用途。

未幾，二人前後腳離開廁格，該內地男子往辦理轉機手續，分別出示在廁格內取得的登機證、及一本看起來由台灣當局簽發的旅行證件辦理轉機手續，二人成功抵達離港層。直至他們到達往墨爾本航班登機閘口附近，調查人員見時機成熟截查二人，揭發該內地男子出示的旅行證件屬於偽造，證件上載有其本人照片，但個人資料則屬於該台灣男子，登機證上的資料同屬該台灣男子。

人員亦在該內地男子的行李內，搜出其中國身份證、中國護照及往來港澳通行證，從而確定他的內地居民身份。涉案台灣男子入境後，隨即企圖經港珠澳大橋管制站離開香港，調查人員成功於他離境前截獲他。調查發現，該偷渡集團提供「一條龍」服務，首先利用通訊軟件招攬台灣居民轉讓個人資料製作偽造旅行證件，同時協助人蛇申請前往目的地所需的簽證及登機證，集團又會安排帶家協助人蛇由其常住地點出發前往製造偽證的國家或地點，取得偽證後會前往中轉站，然後在中轉站禁區範圍內收取非法取得的登機證，最後帶家帶同使用偽證及非法取得的登機證的人蛇前往偷渡目的地。

偷渡集團每提供一次偷渡服務可收取23萬港元，在截獲人蛇前相信該偷渡集團運作了半年，涉及款項超過90萬港元，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。入境處指出，2023年經機場出入境旅客超過1,000萬人次，今年頭8個月已接近去年全年數字，入境處亦留意到此情況，將不遺餘力加強巡邏，對目標航班進行抽查，又與各地執法機關作緊密聯繫和交換情報，從而預防及堵截在機場禁區廁所交收證件等違法行為。