全台接獲247宗災情1死46傷　外勞墮海失蹤

強颱風「山陀兒」周三（2日）持續吹襲台灣，中央災害應變中心公布受災情況，當日共接獲247宗災情報案，較前一日多31宗；全台有46人受傷，也較前一日增加11名傷者。一名暴雨中遇落石的司機延至周三不治，另增一人失蹤，疑為外勞墮海失聯，目前仍在搜救中。

據中央災害應變中心統計，接報的災情多為路邊樹木倒塌、民生基礎設施和建築物受損等方面，其中斷樹多在新北市。雲林縣消防局報告，台西鄉夢幻沙灘疑有民眾墮海呼救，仍在搜索中。周二（1日）有一艘巴巴多斯籍的貨輪船身入水失去動力，滯留於蘭嶼附近海域，19名船員全數獲救。目前僅船艉有小量油污水洩漏，已協調海巡署及鄉公所布設防污設施，抽油工作計劃將於周六（5日）天候轉好後啟動。

受颱風影響，台東縣北迴鐵路和公路中斷，海空運航班停駛，南迴公路也預警性封閉，該縣淪為陸上孤島。台東市蔬果批發市場緊急協調西部販運商運補蔬果食材，趕在封路管制前到貨，可供應至少3日所需。市內兩處菜市場周三人潮略減，有菜販坦言颱風天菜價會上漲價，民眾則稱會選擇耐放的根莖類蔬菜，「心痛荷包大失血」。