華商認與郭華萍同為中國間諜　菲防長促修法應對

菲律賓打拉省班班市華裔前市長郭華萍疑與中國犯罪集團有關聯而受查，早前在印尼落網並遭遣返。周一（9月30日）有菲律賓參議員透露，新證據顯示郭華萍為中國政府工作，一名兩年前在泰國落網的柬埔寨籍華裔商人在紀錄片中承認，與她一同為中國國家安全部效力。

菲律賓參議院上周五（9月27日）在聽證會上，播放25分鐘長的紀錄片《佘智江：被拋棄的中國間諜還是犯罪首腦？》。自稱中國間諜的柬埔寨華商佘智江因涉嫌經營跨國賭博被中國通緝，前年在泰國被捕，目前等待引渡。他稱2016年起為中國國安部，郭華萍前年競選市長曾向他籌募選舉資金不果，又指自己知道太多國家機密，回到中國一定會遭滅口。他警告郭華萍「中國不可信」，應告知世界真相。

片中一份解密文件顯示郭華萍的出生地為中國，母親是名為林文藝的中國公民，戶籍地址實為福建省的共產黨基層委員會，名字被記錄在當地宗祠。郭華萍否認認識佘智江，強調自己是菲律賓人，不是間諜。參議員周一要求情報和國防當局確認相關情況，防長特奧多羅則敦促立法者修訂該國反間諜法應對。