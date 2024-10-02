毒販螞蟻搬家加國空郵毒品到港　檢值150萬貨拘5男女

香港海關由今年7月起，在機場空郵中心發現有不法分子，利用空運郵件企圖偷運毒品進入本港。由8月至今，海關共截獲200件涉案郵件，共檢獲約1.2公斤懷疑冰毒，以及1.2公斤懷疑可卡因，市值共約150萬港元。海關經深入調查後，在過去5日，分別在紅磡、藍田、屯門、天水圍及北角，共拘捕5名懷疑涉案人士。

今年8月初，海關機場科郵件清關小組人員，透過風險評估及情報分析，揀選一批由加拿大經郵遞渠道到港的郵件檢查，經X光掃描後，發現郵件內的影像可疑，其後再用拉曼光譜分析儀再作檢查，結果發現內裡可能藏有冰毒及可卡因。關員隨即打開郵件作仔細檢查，發現每件郵件均內藏一小包白色粉末，每包約重5至15克不等，經毒品快速測試後證實有關物品為冰毒及可卡因。由於上述毒品的收藏方式十分相似，因此懷疑有販毒集團把毒品分拆成小包，試圖利用郵遞渠道，以螞蟻搬家方式把毒品偷運至本港。

海關毒品調查科機場調查科人員，在根據有關郵件的資料調查後，發現大部分郵件俱寄往工廈或商廈郵箱，而這些郵箱俱由一些秘書公司管理，經調查後發現有不法分子自今年8月起，以不同人士的身份，在這些秘書公司開設帳戶，並以此作為掩飾，企圖增加海關的偵查難度。經進一步調查後，海關掌握涉案人士身份，並在過去5日拘捕上述人士，相信部分疑犯為帳戶登記人。被捕人士年齡介乎27至59歲，分別是4男1女，他們分別報稱司機、廚師、建築工人及無業，其後已獲准保釋候查，相信行動已瓦解一個販毒集團。由今年1月至7月，海關共破獲44宗同類案件。