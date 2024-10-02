道士曾戴手套用假陽具插死者陰道　女被告形容儀式「好核突」

自稱道士的男子5年前涉嫌以驅魔為由，用假陰莖插21歲輕度智障女子的陰道，又把女子的頭撼向牆。女子最終倒斃在西貢龍尾村住所。道士被控謀殺及非禮，死者母親亦涉嫌協助或教唆道士非禮死者而被起訴。兩人不認罪，案件今（10月2日）在高院續審。庭上揭露，女被告向警員說，為破死者處女，男被告曾戴手套用假陽具插死者陰道，死者有嗌「好痛」、「呀咗兩聲」，女被告覺得「好核突，驚驚哋，唔敢睇」。

兩名被告分別是男子張子材，他現年54歲，控罪書上報稱為中醫；以及女子吳馬如賡，她現年57歲。張子材被控於2019年9月2日謀殺女子吳恩宇。他另被控於2019年8月1日至 2019年9月2日期間的某日，在西貢龍尾村路龍尾村131號非禮吳恩宇。吳馬如賡則被控於2019年8月某日協助和教唆張子材非禮吳恩宇。死者終年21歲。承認事實提到，死者患輕度智障、聽力及言語障礙。

庭上播放女被告跟警員進行的警誡會面。女被告說，經同事介紹認識男被告，之後跟他學紫微斗數，做了她的師父。自2018年中開始，死者不肯進食，「唔多飲水」。相若時段，她見死者臉部、腿部有瘀傷，她問男被告，男被告說有用拖鞋、烏蠅拍拍打死者，目的是「拍返啲唔好嘅嘢、唔好嘅能量出嚟」，她自己曾目擊過程。起初死者會叫喊，後來似乎沒有什麼反應。

女被告憶述，同樣在8月中左右，男被告稱死者跟「陰人」性交，為免死者損陽氣，要破死者處女。她一開始有猶豫，但男被告說有需要，兩人遂一起到旺角買假陽具。男被告在假陽具上寫符。同月某下午，男被告在死者房內進行儀式，他戴上手套，先讓死者飲白酒，死者當時有着衫無着褲，「醉醉哋」半清醒，她形容儀式「好核突」，只站在房門口，間中望幾眼。她聽到過程中死者有叫「好痛」，「呀咗兩聲就完事」，但無反抗。

案件編號：HCCC159/2021