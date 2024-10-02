擬立法加強保護關鍵基礎設施　賦權專責辦公室主動調查

因應資訊及通訊技術日新月異，關鍵基礎設施或面對網絡攻擊風險。政府打算加強保護關鍵基礎設施電腦系統，立法框架期望機構得悉事嚴重故後12小時內通報；其他事故48小時內通報。政府指為保安理由不會公開受規管對象身份。

根據當局向立法會提交的最新文件，當局計劃賦權專責辦公室在有關系統已經或可能受干擾服務中斷時，可主動向營運者調查原因，以確定是否由攻擊引致。

政府指會爭取盡快將相關條例草案定稿，今年內提交立法會審議，目標是在條例通過後1年內，成立專責辦公室，預計2026年初正式生效。在條例生效前，當局會繼續與各界別持份者保持聯繫，共同制定界別適用的《實務守則》，並與有機會被指明的營運者緊密溝通，以敲定他們是否符合相關考慮因素，確定用以提供必要服務的關鍵電腦系統，並因應系統對社會的影響和準備程度等，分階段作出指明，以提升香港整體電腦系統安全。

政府解釋相關法例不具域外效力；不針對系統內的個人資料和商業機密。政府會將「資訊科技」列為關鍵基礎設施界別之一，同時賦權在調查事故時可在關鍵電腦系統連接設備或安裝程式。

當局在7月2日至8月1日期間就加強保護關鍵基礎設施電腦系統安全作諮詢，當中包括600多項意見或建議，收到53份意見書，52份支持，唯一反對意見來自一個英國註冊的人權組織，以保障言論自由等為由提出反對，局方已反駁並釐清謬誤；至於其餘52份支持立法或提出正面建議的意見書，有47份來自業界。