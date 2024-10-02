創新園4幢工業大樓　3幢租用率下跌　精密製造中心跌逾半

政府推動創新科技發展，但創新園轄下4幢多層專用工業大樓的租用率，當中3幢下跌，尤其是精密製造中心更跌逾一半，當局解釋是有公司租約期滿後不再續租所致。有議員認為環球經濟疲弱，不少企業選擇縮減規模或轉型以應對挑戰，從而導致有關大樓租用率下降，相信有樓面未能租出屬短暫的「空窗期」。

創新科技署提交立法會工商及創新科技事務委員會的文件，交代創新園4幢多層專用工業大樓的總樓面面積、近年的租用率及總出租面積。文件指總樓面面積達83,839平方呎的精密製造中心的租用率，2022年7月達100%、2023年7月為90%，但截至2024年7月則跌至48%。

數據技術中心的總樓面面積達219,176平方呎，租用率在2022年7月有46%、2023年7月為52%，但截至2024年7月亦降至45%；總樓面面積達201,279平方呎的醫療用品製造中心，租用率在2022年7月達到96%、2023年7月為96%，而2024年7月跌至83%。租用率唯一上升的是先進製造業中心，總樓面面積達1,085,636平方呎，租用率在2022年7月為30%、2023年7月為44%，截至2024年7月為46%。

針對精密製造中心的租用率大跌，創新科技署解釋因2024年3月及4月分別有兩間公司在租約期滿後不再續租，由於該兩間公司的租用面積約達35,000平方呎，佔出租面積的42%，因此租用率有較大跌幅。

至於醫療用品製造中心的租用率下跌，則由於2023年8月及11月分別有兩間公司在租約期滿後不再續租，佔出租面積的21%，因此租用率有所下降。科技園公司現正為有關大樓進行招租工作，並積極與數間有興趣的企業就進駐計劃緊密溝通及聯繫，期望可盡快提升租用率。

議員吳傑莊指有公司不續租是正常現象，畢竟環球經濟疲弱已持續一段時間，然而政府為推動新型工業化，符合《創新科技發展藍圖》的企業方有資格租用相關大樓，也就令到空置狀況一時之間難以填補，由於科技園公司正與一些企業商討進駐安排，相信有樓面未能租出只是短暫的「空窗期」。