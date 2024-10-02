認合夥誘劫兩嫖客　援交妹等3人10.22判刑

兩名嫖客2022年12月跟援交少女到尖沙咀一酒店「開房尋歡」，期間遭數名男子入房搶劫。一名男疑犯疑逃走時墮樓不治。涉案援交少女、一名落手搶劫男子及一名涉嫌處理劫款的男子，今日(2日)在西九龍法院(暫代區院)承認串謀勒索、搶劫及洗黑錢罪，押後至10月22日判刑，期間為被告索取社會服務令、更生中心報告及教導所報告。

今日認罪的3名被告為女子陳映彤(18歲)、男子莊浩軒(22歲)及黃祺盛。陳映彤承認兩項串謀勒索罪，莊浩軒承認串謀勒索、搶劫及盜竊共3罪。兩人同承認或約於2022年12月13日至2022年12月14日期間，以恫嚇方式不當地要求Y交出15萬港元。陳映彤承認於或約於2022年12月6日在香港，串謀以恫嚇方式不當地要求X交出港幣8萬港元。黃祺盛另承認於2022年12月13日，在尖沙咀加連威老道一酒店房間搶劫Y，劫去現金港幣2,500港元；另於2022年12月14日在香港，偷竊屬於Y的港幣2萬港元。黃祺盛則承認3項洗黑錢罪，指他於2022年12月14日及28日在香港，非法處理共10萬港元款項。

同意案情指，2022年12月6日下午，事主X答應以6,000港元換取性服務。他到尖沙咀一酒店房間，跟首被告陳映彤性交。兩人性交期間，兩名男子突然進入房間，爆粗大罵並拳打X，拿走X的電話及銀包，再要挾X用個人資料借貸及轉帳。最後X向兩男子支付共逾7萬港元後，他們才離開。就事主Y方面，2022年12月13日，Y以3,000港元換取性服務。當晚9時許，他到尖沙咀一酒店跟首被告陳映彤性交。約一小時後，Y剛步出房間，莊浩軒及另外3人現身，將Y推回房間內，將他按在地上，揮拳施襲，奪走Y銀包內的現金2,500港元，並要求他支付15萬港元「搞掂件事」。事後，Y發現他的銀行帳戶被人設定一項「常行指示」，即每周轉帳3萬元至被告黃棋盛的銀行帳戶，Y在事件中合共損失9.25萬港元。

案件編號：DCCC 941/2023